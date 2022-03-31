Eşini av tüfeği ile vuran koca: "Ona bir tokat bile atmadım. İçten pişmanım" - Son Dakika
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Eşini av tüfeği ile vuran koca: "Ona bir tokat bile atmadım. İçten pişmanım"

31.03.2022 15:24
Eşini av tüfeği ile vuran koca: "Ona bir tokat bile atmadım. İçten pişmanım"

İzmir'de av tüfeğiyle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan koca mahkemede, "Bu olay olmadan 20 gün önce bilinmeyen numaradan biri aradı 'Manolya bana ait. Beni seviyor' dedi.

İzmir'de av tüfeğiyle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan koca mahkemede, "Bu olay olmadan 20 gün önce bilinmeyen numaradan biri aradı 'Manolya bana ait. Beni seviyor' dedi. O gün ona bir tokat bile atmadım. Sonra başımıza bu olay geldi. İçten pişmanım" dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs 2019'da gerçekleşen olayda Onur Akman, tartıştığı eşi Manolya Akman'ı av tüfeğiyle yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının sol bacağı, diz kapağından kesildi. Tutuklanan Onur Akman hakkında, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Akman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Onur Akman, "Böyle bir evlilik hayal etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim. Yaş farkına rağmen birbirimizi sevmiştik. Çok sorunlar yaşadık. Ben hiç böyle olsun istemezdim" dedi.

Eşine hiç şiddet uygulamadığını savunan Onur Akman, "Bu olay olmadan 20 gün önce bilinmeyen numaradan biri aradı 'Manolya bana ait. Beni seviyor' dedi. O gün ona bir tokat bile atmadım. Sonra başımıza bu olay geldi. İçten pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isterken, sanık avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, mahkeme başkanının izinde olması nedeniyle dosyada karar vermeyerek sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

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Karabağlar, Onur Akman, Mayıs, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini av tüfeği ile vuran koca: 'Ona bir tokat bile atmadım. İçten pişmanım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini av tüfeği ile vuran koca: "Ona bir tokat bile atmadım. İçten pişmanım" - Son Dakika
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