Son Dakika Haberleri: Eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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Eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eşi Gönül Demir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet cezası verildi.

Eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eşi Gönül Demir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet cezası verildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Mustafa Demir ile avukatı hazır bulundu.

Yakınlarının da izlediği duruşmada son sözü sorulan sanık Demir, pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Göksun ilçesinde geçen yıl 19 Eylül'de şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Demir, konuşmak için gittiği evinde tartıştığı Gönül Demir'i (51) av tüfeğiyle öldürüp güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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