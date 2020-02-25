Eşini av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü buldu - Son Dakika
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Eşini av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü buldu

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Raşit E. (52), İstanbul'dan dönen eşi Ayşe E. tarafından evde av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Eşini av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü buldu, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Raşit E. (52), İstanbul'dan dönen eşi Ayşe E. tarafından evde av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kantarcı Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da oturan kızının yanında kalan Ayşe E., eşi Raşit E.'den haber alamaması üzerine Keşan'a döndü. Eve gelen Ayşe E., eşini banyoda kanlar içerisinde yatarken buldu. Ayşe E.'nin panikle dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raşit E.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Eşinin ölüm haberi üzerine fenalaşan Ayşe E., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, av tüfeği ile bir not buldu. Raşit E.'nin av tüfeği ile intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:13 Kaynak: DHA
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