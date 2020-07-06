Eşini, balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S'yi 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. ile eşi G.S., evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma evin balkonunda devam etti. Kavgaya dönüşen olayda G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.