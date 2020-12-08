Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası

08.12.2020 16:25
Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışmanın ardından karısını beşinci kattaki evlerinin balkonundan atmaya kalkışan Afganistan uyruklu sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışmanın ardından karısını beşinci kattaki evlerinin balkonundan atmaya kalkışan Afganistan uyruklu sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Najıbullah N. (53) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur Nasıma N. (50) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, olay günü eşini balkondan atmaya çalışmadığını, tanık beyanlarının yanlış olduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "Kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Eskişehir'de eylül ayında Najıbullah N. (50) Alanönü Mahallesinde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan eşi Nasıma N'yi (50) aralarında çıkan para konusu tartışması nedeniyle atmaya kalkışmış, mahalle sakinlerinin olayı görmesi ve uyarmasıyla zanlı eylemini gerçekleştirememişti.

Afganistan, Eskişehir, Mahkeme, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi
Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı         
15:58
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı         
15:54
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı         
15:28
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak         
15:10
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı         
13:52
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor         
12:49
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:31:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei