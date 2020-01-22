Eşini balkondan itip ölümüne neden olan sanık, akıl hastanesine yatırılacak - Son Dakika

Esenyurt'ta öğretmen eşi Sevde Gürler'i balkondan iterek ölümüne neden olduğu için yargılanan sanık Bahadır Gürler'in, akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ soruşturması kapsamında çalıştığı kamu kurumdan ihraç edilen tutuklu sanık Gürler ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Cüneyt Akdeniz, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan gelen raporda, sanığın cezai sorumluluğunun olmadığının bildirildiğini tutanağa yazdırdı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Serkan Türkmen, sanık Bahadır Gürler'in, korkuluklara doğru iterek balkondan düşmesine neden olduğu eşinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, sanığın "eşini kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti.

Mütalaada, Adli Tıp Kurumundan alınan raporlar kapsamında, sanığın üzerine atılı suç bakımından akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığını, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığını ifade eden savcı, sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilerek, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

Sanık Bahadır Gürler de "Ben insan öldürecek birisi değilim. Olayları anlatmıştım. Bir buhran anında olmuştur. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporlarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, cezai ehliyetinin olmaması, işlediği iddia edilen fiilin ağırlığı ve toplum açısından tehlike oluşturması nedeniyle sanığın tedbiren akıl hastalarına mahsus yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde koruma ve tedavi altına alınmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çiftin 2015'te evlendiği, 28 Eylül 2018'de sanığın kendisini aldattığı şüphesiyle eşiyle tartışıp balkondan korkuluklara ittiği, komşularının balkondan çifti gördüğü ve uyardığı anlatılıyor.

Maktul Gürler'in eşinin psikolojik sorunları olması nedeniyle komşularını çağırdığı kaydedilen iddianamede, sanığın eşini aşağıya doğru itmeye devam ettiği ve maktulün balkondan düşerek ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Bahadır Gürler'in "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.