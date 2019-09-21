Son Dakika Haberleri: Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı
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Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

51 dakika önce

KOCAELİ'de 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'de 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.
Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan jandarma Hakan'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.
Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdülhadi Hakan'ın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Jandarma, Muradiye, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:10 Kaynak: DHA
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