Son Dakika Haberleri: Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)
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Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)

56 dakika önce

TUTUKLANDIKocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Kocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Jandarma, Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
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