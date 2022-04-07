Eşini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Eşini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

07.04.2022 14:35
Eşini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

İZMİR'de, eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat'ın (54) tutuklu yargılandığı davada mütalaa veren savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

İZMİR'de, eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat'ın (54) tutuklu yargılandığı davada mütalaa veren savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

Buca ilçesinde 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat, 26 Kasım 2019'da, Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yakup Polat, eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirdi, polisi arayan Yakup Polat ise eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekipler, Polat'ı gözaltına aldı. Sevgi Polat'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, Yakup Polat ise tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Polat, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada olayı hatırlamadığını söyledi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporla ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

'HEPİMİZ YORULDUK, BİR AN ÖNCE KARAR ÇIKSIN'Tutuklu sanık Yakup Polat'ın yargılanmasına İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki avukatı Fatma Nur Taramış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile Polat çiftinin çocukları Melihcan Polat katıldı. Sanık avukatları ise mazeret bildirdi. Müşteki avukatları, sanık avukatlarının mazeret bildirip, süreci uzattıklarını söyledi. Duruşmada Melihcan Polat, "Bu süreç çok uzadı. Kardeşlerimle beraber hepimiz çok yorulduk. Bir an önce karar çıkmasını istiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyleyen savcı, ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık Yakup Polat'ın, Sevgi Polat'ı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını talep etti. Mütalaanın okunmasıyla mahkeme heyeti, sonraki celsede sanık avukatlarının salonda hazır bulunmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Eşini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Engelli, Kasım, Savcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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