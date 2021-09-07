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Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika

Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti

07.09.2021 13:04

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen olayda, 33 yaşındaki bir adam, tartıştığı eşini banyoda başından vurduktan sonra aynı silahla kendi başına da tek el ateş ederek intihar etti.

Dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sokak üzerindeki vatandaşlar, bir binadan 2 el silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KAPIYA KURŞUN İSABET ETTİĞİNİ GÖRDÜLER

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dairenin önüne geldiklerinde kapıya kurşun isabet ettiği gördü. Bunun üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde banyoda A. A. (33) ve eşi Eda Aydoğan'ın (23) tabancayla başından vurulmuş halde buldu.

Yapılan incelemede kadının öldüğünü belirlenirken, ağır yaralandığı görülen koca ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GERİDE 7 YAŞIINDAKİ ÇOCUKLARI KALDI

Öte yandan çiftin Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk ise polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.

Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti

Kağıthane, Şirintepe, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika


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