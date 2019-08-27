Son Dakika Haberleri: Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu
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Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Alaaddin Karasu, bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu, başındaki eşarpla boğarak öldürdü.

Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Alaaddin Karasu, bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu, başındaki eşarpla boğarak öldürdü. Olay, saat 01.30 sıralarında Toros Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, dün gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak, öldürdü.

Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polis, Alaaddin Karasu'nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Alaaddin Karasu'nun sorgusu sürüyor.

Ereğli, Karasu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
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Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu
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