Eşini başından tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eşini başından tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

03.05.2022 20:31
Eşini başından tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Suriye uyruklu Recea M., tartıştığı eşi Muhammed M. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Suriye uyruklu Recea M., tartıştığı eşi Muhammed M. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan zanlı Muhammed M., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan Muhammed M., tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recea M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Muhammed M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed M., daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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Gaziemir, Suriye, İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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