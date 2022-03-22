Eşini başından vuran polis memuru, Sevginur'u zorla yatak odasına götürüp birlikte olmuş - Son Dakika
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Eşini başından vuran polis memuru, Sevginur'u zorla yatak odasına götürüp birlikte olmuş

22.03.2022 19:57
Eşini başından vuran polis memuru, Sevginur'u zorla yatak odasına götürüp birlikte olmuş

Ankara'da, tartıştığı 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'u tabancayla başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş'a verilen 31 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda sanık Müslüm Aktaş'ın, tartıştığı eşini zorla yatak odasına götürdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, eşinin evi terk etmek istemesi üzerine beylik tabancasını başına dayayarak, öldürmek amacıyla ateş ettiği belirtildi.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi.

BEYNİ HASAR GÖRDÜ, YÜRÜYEMİYOR

Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Müslüm Aktaş, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat verdi.

Polis eşi, başından vurulmuş halde bulunan Sevginur'u zorla yatak odasına götürüp ilişkiye girmiş

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Sanık Aktaş'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, sanık Aktaş'ın hem nişanlılık hem de 18 günlük evlilik süresince eşiyle tartıştıkları ve eşine yönelik aşırı kıskançlık gösterdiği aktarıldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller ışığında, olay günü Sevginur'un, babasının evine gitmek istemesi üzerine tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın eşini darp ederek yaraladığı, Sevginur'un da kendisini korumak ve mevcut saldırıyı defetmek amacıyla tırnaklarını kullanarak sanığı yaraladığı belirtildi. Sanığın akşam saat 20.00 - 21.00 sılarında Sevginur'u zorla yatak odasına götürdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu, Sevginur'un bu kez daha kararlı bir şekilde evden ayrılmak istemesi üzerine sanığın beylik tabancasını alarak 'seni öldürürüm' diye tehdit ettiği aktarıldı. Kararda, Sevginur'un evden ayrılmak istemesi üzerine Müslüm Aktaş'ın tabancasını başına dayayarak öldürmek amacıyla bir kez ateş ettiği belirtildi.

Polis eşi, başından vurulmuş halde bulunan Sevginur'u zorla yatak odasına götürüp ilişkiye girmiş

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ İÇİN İNDİRİM UYGULANMADI

Sanığın bu nedenle 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından cezalandırıldığı, 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildiği belirtildi. Kararda ayrıca sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında suçtan kurtulmaya yönelik savunma geliştirdiği, pişmanlık gösteren bir tutum sergilemediği için verilen cezada takdir indirimi uygulanmadığı aktarıldı.

"EN BÜYÜK ŞANSIMIZ SEVGİNUR'UN ÖLMEMESİ"

Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, kararda önemli olan noktanın sanığa yönelik takdir indirimi uygulanmaması olduğunu belirterek, "Bu olaydaki en büyük şansımız Sevginur'un ölmemesi. Sevginur uyanır uyanmaz istismara uğradıktan sonra eşinin kendini vurduğunu anlattı. Sevginur, anlattıkları dışında bunların hepsinin delillerini tek tek mahkemeye sundu. Buna rağmen sanık Müslüm Aktaş halen pişmanlık göstermedi ve eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Sonuç olarak da sanık hakkettiği cezayı aldı" dedi.

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Polis Memuru, Saldırı, Ankara, Müslüm, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini başından vuran polis memuru, Sevginur'u zorla yatak odasına götürüp birlikte olmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini başından vuran polis memuru, Sevginur'u zorla yatak odasına götürüp birlikte olmuş - Son Dakika
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