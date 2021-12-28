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EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHARA KALKIŞAN ŞOFÖR, KRİPTO PARA BORSASINDA 400 BİN TL KAYBETMİŞ - Son Dakika

EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHARA KALKIŞAN ŞOFÖR, KRİPTO PARA BORSASINDA 400 BİN TL KAYBETMİŞ

28.12.2021 10:36

ADANA'da tartıştığı eşi Yunus Emre Uyaner (28) tarafından tabancayla başından vurulan Melike Yağmur Uyaner (28), kurtarılamadı.

ADANA'da tartıştığı eşi Yunus Emre Uyaner (28) tarafından tabancayla başından vurulan Melike Yağmur Uyaner (28), kurtarılamadı. Olayın ardından aynı silahla intihara kalkışan Yunus Emre Uyaner'in yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşi ile tartıştığı iddia edildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

2 AY ÖNCE İKİZ BEBEKLERİ OLMUŞ

Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Melike Yağmur Uyaner'in 2 ay önce bir kız bebek dünyaya getirdiği, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHARA KALKIŞAN ŞOFÖR, KRİPTO PARA BORSASINDA 400 BİN TL KAYBETMİŞ
EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHARA KALKIŞAN ŞOFÖR, KRİPTO PARA BORSASINDA 400 BİN TL KAYBETMİŞ
EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHARA KALKIŞAN ŞOFÖR, KRİPTO PARA BORSASINDA 400 BİN TL KAYBETMİŞ

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Türk Lirası, Yunus Emre, Seyhan, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHARA KALKIŞAN ŞOFÖR, KRİPTO PARA BORSASINDA 400 BİN TL KAYBETMİŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHARA KALKIŞAN ŞOFÖR, KRİPTO PARA BORSASINDA 400 BİN TL KAYBETMİŞ - Son Dakika
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