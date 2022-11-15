Bilinci kapalı olan İlsu Güzel, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen İlsu Güzel, ilk müdahale sonrası İstanbul 'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Eşinin 'bayıldı' dediği kadın, hastanede gözünü açınca gerçeği anlattı: Kocam çenemden tutarak başımı duvara vurdu - Son Dakika

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