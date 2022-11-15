Edirne'nin Keşan ilçesinde eşinin bayıldığını iddia ettiği 23 yaşındaki İlsu Güzel'in şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. 13 Kasım günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Görkem Güzel, eşi İlsu Güzel'in düşüp başını çarptığını, ardından bayıldığını belirterek ambulans istedi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi.
Bilinci kapalı olan İlsu Güzel, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen İlsu Güzel, ilk müdahale sonrası İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
İfadesi alınan Görkem Güzel, polise eşinin yere düşerek, başını çarptığını söyledi. Dün sabah saatlerinde bilinci yerine gelen İlsu Güzel, polise verdiği ifadede; tartıştığı eşi Görkem Güzel'in, çenesinden tutarak başını duvara vurduğunu söyledi. İlsu Güzel'in ifadesi üzerine İstanbul'da gözaltına alınan Görkem Güzel, Edirne'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ifadesinde eşine şiddet uygulamadığını öne süren Görkem Güzel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlsu Güzel'in İstanbul'daki tedavisinin sürdüğü bildirilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Eşinin 'bayıldı' dediği kadın, hastanede gözünü açınca gerçeği anlattı: Kocam çenemden tutarak başımı duvara vurdu - Son Dakika