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Eşini benzin dökerek yakan şahsın davası ertelendi - Son Dakika

Eşini benzin dökerek yakan şahsın davası ertelendi

19.02.2022 00:58
Eşini benzin dökerek yakan şahsın davası ertelendi

Tekirdağ'da eşini benzin dökerek yakan tutuklunun davası 11 Mayıs 2022 tarihine ertelendi.

Tekirdağ'da eşini benzin dökerek yakan tutuklunun davası 11 Mayıs 2022 tarihine ertelendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce 2 çocuk annesi eşi Ayşe Aydın'ı benzinle yaktıktan sonra yakalanarak tutuklanan Ekrem Aydın hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Aydın hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu bulunan Aydın'ın ikinci duruşması Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ekrem Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu. Duruşma tanıkların katılmaması sebebiyle 11 Mayıs 2022 ertelendi.

Olay

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ekrem ve Ayşe Aydın çifti, karşılıklı aldatma suçlamaları nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başlaması üzerine aile arasında sık sık tartışma yaşanmaya başladı. Aile içi geçimsizlik üzerine Ekrem Aydın'ın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı 2 çocuğunun annesi Ayşe Aydın bir süre sonra evi terk etmeye başladı. Bir süre sonra çeşitli iknalar sonucunda evine dönen Ayşe Aydın, devam eden şiddetli geçimsizlik sebebiyle şikayetçi oldu. Daha sonra çocukları için şikayetini geri çeken ve devamında görülen mahkemede Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmada Ekrem Aydın, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesine gitti.

Daha sonra Ekrem Aydın, 29 Mart 2021 günü avukata gitme bahanesiyle Muratlı ilçesinde motosiklet ile Süleymanpaşa'daki bir ağaçlık alana götürdüğü eşi Ayşe Aydın'ın üzerine benzin dökerek yaktı. Ekrem Aydın olay yerinden kaçarken, benzinle yakılan Ayşe Aydın ise üzerindeki ateşi söndürerek, çıktığı yolda vatandaşlardan yardım istedi. Daha sonra hastaneye kaldırılan Ayşe Aydın'ın bedenine çeşitli yanıklar oluştu. Tekirdağ'dan İstanbul'a sevk edilen Ayşe Aydın, İstanbul'da bir yanık ünitesinde uzun süre tedavi gördü. Olay günü gözaltına alınan Ekrem Aydın ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - TEKİRDAĞ

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Ayşe Aydın, Tekirdağ, Benzin, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini benzin dökerek yakan şahsın davası ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini benzin dökerek yakan şahsın davası ertelendi - Son Dakika
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