Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü

26.05.2022 12:50

- Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü Aksaray'da cinnet getirerek, eşini bıçakla, 2 kız çocuğunu da 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep olan ve aynı balkondan atlayarak intihara kalkışan adam tedavi gördüğü hastane öldü.

- Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü

AKSARAY - Aksaray'da cinnet getirerek, eşini bıçakla, 2 kız çocuğunu da 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep olan ve aynı balkondan atlayarak intihara kalkışan adam tedavi gördüğü hastane öldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Dere Mahallesi Belediye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı. Ardından Meryem Sultanı ve Merveh Sultanı yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve tedavisi devam eden baba da bugün hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü
Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü
Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü
Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü

YORUMLAR
500
İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü Tartıştığı eşi ve 2 kızını öldürüp, intihara kalkışan şüpheli öldü Tartıştığı eşi ve 2 kızını öldürüp, intihara kalkışan şüpheli öldü
Kaynak: İHA

Aksaray, Hastane, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement