Son Dakika Haberleri: Eşini bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı
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Eşini bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı

1 saat önce

SAMSUN'da, boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Emine Sağlam'ı (29), 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Kerim Sağlam (56), tutuklandı.

Eşini bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı, System.String[]
SAMSUN'da, boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Emine Sağlam'ı (29), 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Kerim Sağlam (56), tutuklandı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi Kerim Sağlam'dan 2 yıldır ayrı yaşayan Emine Sağlam, evinden çıkıp, minibüse bindi. İşitme ve konuşma engelli Kerim Sağlam, eşini takip edip, arkasından minibüse bindi. Kerim Sağlam, bir süre sonra belinden çıkardığı bıçağı eşinin göğsünün soluna, karnına ve kalçasına sapladı. Emine Sağlam minibüste kanlar içerisinde yere yığılırken, Kerim Sağlam minibüsten inip kaçmaya başladı. Minibüs şoförü A.M., Emine Sağlam'ı hastaneye götürürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emine Sağlam, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. 
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Olay sonrası kaçmaya çalışan Kerim Sağlam, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerce gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kerim Sağlam'ın uzaklaştırma kararı ile 12 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerim Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
İlkadım, Samsun, Emine Sağlam, Güncel
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