Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

08.03.2022 16:30
Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atalay D. ve tarafların avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenen sanık, psikolojik sorunları olduğunu ve eşini öldürmek istemediğini öne sürdü.

Olayı hatırlamadığını savunan sanık, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verip tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 Haziran 2021'de Atalay D'nin, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D'yi çalıştığı Yunus Emre Lisesinde bıçakla yaraladığı iddia edilmişti.

Ağır yaralanan Bircan D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Okulda katledilen kadının ailesi: 'Adalet istiyoruz' Okulda katledilen kadının ailesi: 'Adalet istiyoruz' Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:36:34. #1.13#
SON DAKİKA: Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement