Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atalay D. ve tarafların avukatları ile yakınları katıldı.
Duruşmada dinlenen sanık, psikolojik sorunları olduğunu ve eşini öldürmek istemediğini öne sürdü.
Olayı hatırlamadığını savunan sanık, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verip tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Olay
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 Haziran 2021'de Atalay D'nin, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D'yi çalıştığı Yunus Emre Lisesinde bıçakla yaraladığı iddia edilmişti.
Ağır yaralanan Bircan D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan zanlı tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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