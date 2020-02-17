Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya P, sabaha karşı eşi Özlem P. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaraladı.

Ziya P, olayın ardından evden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisi arayan Ziya P, bulunduğu yerden kendisini teslim almalarını istedi. Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İki çocuk annesi Özlem P'nin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özlem P'nin cenazesinin yarın Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü
Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:19 Matrrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:23:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]