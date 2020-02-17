Eşini bıçakla öldüren zanlı teslim oldu - Son Dakika

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya P, sabaha karşı eşi Özlem P. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaraladı.

Ziya P, olayın ardından evden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisi arayan Ziya P, bulunduğu yerden kendisini teslim almalarını istedi. Ekiplerce gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İki çocuk annesi Özlem P'nin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.