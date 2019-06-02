Son Dakika Haberleri: 20 yıllık eşini bıçakla öldürüp kaçan cani koca yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

20 yıllık eşini bıçakla öldürüp kaçan cani koca yakalandı

33 dakika önce

Diyarbakır'da 20 yıllık eşini öldürüp kaçan cani koca, suç aleti ile birlikte yakalandı.

20 yıllık eşini bıçakla öldürüp kaçan cani koca yakalandı, System.String[]

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül Günler ve Recep Günler çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep Günler eşiyle kavga etmeye başladı. Tartışma sonucunda Recep Günler, yanında bulundurduğu bıçağı eşine eşine saplayarak ölümüne neden oldu. Bu sırada Günler çiftinin, 15, 17 ve 18 yaşlarında olan üç çocuğu araçtan çıkıp kaçarak jandarmaya sığındı.

ZANLI SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın duyulması üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik güçleri araçla kaçan Recep Günler'in bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla Günler, Diyarbakır'da saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
Üçyol, Bismil, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eve sığmayan deve kuşları mahallelinin maskotu oldu Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı Kimliğini kaybeden öğrenciye, valinin talimatıyla gece kimlik belgesi düzenlendi Kızından boşanan damadını vurup aynı silahla intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:24:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 yıllık eşini bıçakla öldürüp kaçan cani koca yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]