Son Dakika Haberleri: Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı

59 dakika önce

Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da 20 yıllık eşini öldürüp kaçan cani koca, suç aleti ile birlikte yakalandı.

Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 20 yıllık eşini öldürüp kaçan cani koca, suç aleti ile birlikte yakalandı.
Olay, dün gece saat 00.30 sularında Diyarbakır Bismil Üçyol mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül Günler ve Recep Günler çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep Günler eşiyle kavga etmeye başladı. Tartışma sonucunda Recep Günler, yanında bulundurduğu bıçağı eşine eşine saplayarak ölümüne neden oldu. Bu sırada Günler çiftinin, 15, 17 ve 18 yaşlarında olan üç çocuğu araçtan çıkıp kaçarak jandarmaya sığındı.
Olayın duyulması üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik güçleri araçla kaçan Recep Günlerin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla Günler, Diyarbakır'da saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Üçyol, Bismil, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eve sığmayan deve kuşları mahallelinin maskotu oldu Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı Temizlik aracı varillerin üzerine düştü! Kimyasal maddeden etkilen köpek için mahalleli seferber oldu Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 15:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]