Eşini bıçakla rehin aldı...Bursa'da film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu - Son Dakika

Bursa'da eşi tarafından bıçakla evin içerisinde rehin alınan genç kadını polis ekipleri itfaiye merdiveniyle içeri girerek kurtardı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi Kale sokak üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki B.H. eşi ile tartıştıktan sonra bıçakla eşini rehin aldı. Eşinin bir anlık boşluğundan faydalanan genç kadın S.H. kendisini odaya kilitleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Uzun süre şüpheli B.H. polis ekipleri tarafından müzakere sonucu ikna edilmeye çalışılsa da ikna çabaları sonuç vermedi. Polis ekipleri olay yerine merdivenli itfaiye aracı çağırdı. Kendini odaya kilitleyen genç kadın S.H. polis ekipleri ile camdan irtibat kurmayı başardı. İtfaiye merdivenine binen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler camdan içeri girdi. O sırada elinde bıçak buluna B.H.'de kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Polis ekiplerinin zamanın da yaptığı müdahale sonucu genç kız yara almadan kurtarıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesine bıçakla direnen saldırgan 3 polis ekibini kollarının ve ellerinin çeşitli yerlerden hafif şekilde yaraladı. Son olarak zor kullanılarak etkisiz hale getirilen B.H. polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Olaydan etkilenen S.H. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - BURSA