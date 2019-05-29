Son Dakika Haberleri: Eşini bıçakla yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Eşini bıçakla yaraladı

51 dakika önce

ANKARA'da İ.A., çıkan tartışmada eşi D.A.'yı sırtından ve elinden bıçakla yaraladı.

Eşini bıçakla yaraladı, System.String[]
ANKARA'da İ.A., çıkan tartışmada eşi D.A.'yı sırtından ve elinden bıçakla yaraladı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Göksel Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. D.A. ile kocası İ.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.A., eline geçirdiği bıçakla eşi D.A.'yı sırtından ve elinden bıçakladı. 
Komşuların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.A., ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan İ.A. ise sorgulanmak üzere polis merkezine gönderildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:03 Kaynak: DHA
Polis, Keçiören, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti Cinnet getiren cani koca karısını bıçakladı Seçime 25 gün kala, 5 anket şirketinden İstanbul yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 08:54:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini bıçakla yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]