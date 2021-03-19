Eşini bıçakla yaraladı; son savunmasında 'Böyle olmasını istemezdim' dedi - Son Dakika

Eşini bıçakla yaraladı; son savunmasında 'Böyle olmasını istemezdim' dedi

19.03.2021 11:10
Eşini bıçakla yaraladı; son savunmasında 'Böyle olmasını istemezdim' dedi, System.String[]

ÇORUM'da tartıştığı eşi Evrim Avcıoğlu'nu (41), bıçakla yaralayan Adil Avcıoğlu (51), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada, 8 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇORUM'da tartıştığı eşi Evrim Avcıoğlu'nu (41), bıçakla yaralayan Adil Avcıoğlu (51), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada, 8 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Avcıoğlu son savunmasında, "O gün ben ambulansı aradım. Elimle eşimin kanayan bölgesine tamponu dahi ben yaptım. Gerçekten böyle olmasını istemezdim" dedi.

Olay, geçen yıl 11 Ocak'ta Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evrim ve Adil Avcıoğlu çifti arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adil Avcıoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve sırtından bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evrim Avcıoğlu gelen ambulansla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıralarak ameliyat edildi. Gözaltına alınan Adil Avcıoğlu ise tutuklanarak, cezaevine konuldu. Evrim Avcıoğlu yaklaşık 1 aylık tedavisinin ardından taburcu oldu.

HAKİM 'MAHKEMEYİ EVLİLİK PROGRAMINA ÇEVİRDİNİZ' DİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİAdil Avcıoğlu hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında Adil Avcıoğlu'nun yakınları söz almak istemiş ve kısa süreli yaşanan gerginlik sırasında mahkeme başkanı "Sessiz olun, burayı televizyonlardaki evlilik programlarına çevirdiniz. Boşanma davası görmüyoruz. Burası Ağır Ceza Mahkeme salonu" diyerek salondakileri uyarmıştı.'BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM, PİŞMANIM'Adil Avcıoğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Avcıoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada son kez savunması yapan Adil Avcıoğlu, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben yıllarca bir kurumda görev yaptım. Eşimle evlendim ve tüm borçlarını ben ödedim. Bir süre sonra eşimin huyu suyu değişmeye başlamıştı. Eşimi seviyordum. Olayın olduğu gün ise tartışma yaşadık. Sonra yüzüme tükürmeye ve bana ağza alınmayacak sözler söylemeye başladı. Benim erkeklik gururumu incitti. Neyim var neyim yok sattım. O gün ben ambulansı aradım. Elimle eşimin kanayan bölgesine tamponu dahi ben yaptım, Gerçekten böyle olmasını istemezdim. Söylenen sözler karşısında bunalıma girmiştim. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Adil Avcıoğlu'nu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada, 8 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırdı.


Eşini bıçakla yaraladı; son savunmasında 'Böyle olmasını istemezdim' dedi
Eşini bıçakla yaraladı; son savunmasında 'Böyle olmasını istemezdim' dedi

Mahkeme, Çorum, kavga, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini bıçakla yaraladı; son savunmasında 'Böyle olmasını istemezdim' dedi - Son Dakika


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