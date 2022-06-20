Eşini bıçakla yaraladıktan sonra evi yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini bıçakla yaraladıktan sonra evi yaktı

20.06.2022 23:13
Eşini bıçakla yaraladıktan sonra evi yaktı

ESKİŞEHİR'de, İranlı Hamid S. (44), tartıştığı Bangladeş uyruklu eşi Ferini R.'yi (38) bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe verdi.

ESKİŞEHİR'de, İranlı Hamid S. (44), tartıştığı Bangladeş uyruklu eşi Ferini R.'yi (38) bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe verdi. İntihar girişiminde bulunan Hamid S. polis ekiplerince etkisiz hale getirilirken, vücudunda 3'üncü derece yanık ve bıçak yarası bulunan Ferini R. hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece geç saatlerde Tepebaşı ilçesindeki Sütlüce Mahallesi Kankardeş Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan İranlı Hamid S. ile eşi Bangladeş uyruklu Ferini R. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hamid S., bıçakla eşi Ferini R.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evi ateş verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gelen polis ekipleri, içeriden sesler gelmesine rağmen kapı açılmayınca koçbaşı ile kırırak içeri girdi. Saldırgan Hamid S.'yi etkisiz hale getiren polis, yaralı kadını evin dışına çıkardı. Vücudunda 3'üncü derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bileklerini keserek intihar etmek isteyen Hamid S. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis soruşturmayı sürdürüyor.


YORUMLAR
500
Son dakika! Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi: 4 yaralı Son dakika! Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi: 4 yaralı Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Kaynak: DHA

Eskişehir, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini bıçakla yaraladıktan sonra evi yaktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
22:50 İsveç 'in Göteborg kentinde terör destekçileri gösteri düzenledi
22:44 Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'ye veda etti! Kulüp yayınladığı videoyla beğeni topladı
22:15 TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı
22:09 Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi
21:59 Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı
21:55 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı
21:47 Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 23:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini bıçakla yaraladıktan sonra evi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement