Eşini bıçakla yaralamaktan yargılanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kocaeli'de, eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 11 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Burhan Ş. ve avukatı ile mağdur Rabia Buse Ş. katıldı.

Duruşmada, Kocaeli Üniversitesi Ali Tıp Anabilim Dalı tarafından sanık Burhan Ş'nin cezai ehliyetinin tam olduğuna dair düzenlenen rapor okundu.

Sanık avukatı, söz konusu raporu kabul etmediklerini belirterek, "Bize göre sanığın akıl hastalığı vardır. İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir önceki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasını yapması için söz verilen Burhan Ş, ailesinin yanında olmak istediğini dile getirerek, beraatını ve tahliyesini istedi.

Burhan Ş'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın cezasını eylem teşebbüs aşamasında kaldığından önce 15 yıla, daha sonra tahrik indirimi uygulayarak 11 yıl 3 aya düşürdü.

Olay

Körfez ilçesinde 12 Mayıs 2021'de Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'ta yaşayan Burhan Ş. (31) ile eşi Rabia Buse Ş. (29) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Ş, eşini bıçakla yaralamıştı.

Burhan Ş, sesleri duyarak eve gelen komşuları tarafından etkisiz hale getirilmiş, ağır yaralanan kadın önce Körfez Devlet Hastanesine, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Burhan Ş. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.