Eşini bıçakla yaralayan kocaya 19 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, tartıştığı 1 yıllık eşi Dilara C.'yi (18) bıçaklayarak, ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan kaynak ustası Ömer C. (20), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 20 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesinde meydana gelen olayda kaynak ustası Ömer C., evde 1 yıllık eşi Dilara C.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Dilara C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Ömer C. ise gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.