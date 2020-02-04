Eşini bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eşini bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası

6 saat önce

Antalya'da eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Seyidoğlu, beş aydır kaldığı cezaevinin kendisine 10 yıl gibi geldiğini dile getirdi.

Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Seyidoğlu, "Böyle olsun istemezdim. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum, onlar için ölürüm." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "Eşini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Kadınların kazandığı bir hukuk zaferidir"

Müşteki Seyidoğlu, duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemeden bekledikleri gibi bir karar çıktığını, adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Avukatı Bekir Alim, yüce Türk adaletine güvendiklerini belirterek, "Ayşe hanım nezdinde zulüm gören kadınların kazandığı bir hukuk zaferidir. Kararda indirimin uygulanmaması ve cezasının tam olarak verilmesi bizi sevindirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayşe Seyidoğlu, Kepez ilçesinde 13 Eylül'de eşi Nizamettin Seyidoğlu tarafından 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmıştı.

Eşini bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçinde 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti
Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:34:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]