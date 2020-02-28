Eşini bıçakla yaralayan sanığın davasına devam edildi - Son Dakika

Mahkemeden sonra toplanan kalabalıktan görüntüler

Öznur Sazlar'ın konuşması

Öznur Sazlar'ın avukatı Hacer Gök'ün konuşması Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Harun Sazlar İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Öznur Sazlar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de izledi.

Sanık Harun Sazlar, savunmasında, önceki savunmalarını aynen tekrar ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Olay bir anda gelişti, olay günü eşim beni çocuğumdan uzak tutar davranışlar sergiledi, sürekli beni mutfakta tutmaya çalışıyordu, kapıya çıktığı esnada eşime çocuğun düzgün yatmadığını da söyledim. Eşim bana tuzak kurdu. Çocuğa ilaç içirip beni polise şikayet edecekti. O esnada mutfağın yanındayım, kendimden geçmişim, elimdeki bıçak toplu iğne gibi bir şeydi. Eşime acı verecek davranışta bulunmak istemedim, öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme,gelen Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar'ın eşini hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Yeniden iddianame düzenlenecek olan Harun Sazlar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılacak.

Mahkeme çıkışında konuşan Öznur Sazlar ise karardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sonunda istediğimiz sonuca ulaştık. Nihayet Türkiye'de güze şeylerde oluyormuş. Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Tabi ki Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olmasından dolayı rahatladık. Çünkü ben tahliye olmasından endişe ediyordum."Ben tahliye olmasından endişe ediyordum." dedi.

Öznur Sazlar'ın avukatı Hacer Gök de kararın sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Davada adli tıp kurumu raporu bekleniyordu. Raporda Öznur Sazlar da oluşan yaraların hayati tehlike oluşturduğunu beyan etti. Mahkemede çok güzel bir karar vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bundan sonra davamız bu mahkemede görülecek, öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla. Asliye Ceza mahkemelerinde tutukluluk hali en fazla 1 yıl olabiliyor. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde bu 2 yıla kadar sürdürülebiliyor. Öznur Sazlar boşanma aşamasında olduğu eşinin tahliye edilmesinden çok korkuyordu. Dolayısıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçmesi demek, bizim bu şüphelerimizi izale etmiş oldu. İnfaz rejimleri de farklı olduğu için Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi her zaman için daha iyidir."

İstanbul'dan geçen yıl 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçakla yaralamıştı.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Harun Sazlar, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.