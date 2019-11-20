Son Dakika Haberleri: Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı
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Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı

6 saat önce

Kayseri'de eşini bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatan zanlı, polisin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak gözaltına alındı.

Kayseri'de eşini bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatan zanlı, polisin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak gözaltına alındı.

Kocasinan İlçesi Erkilet Camii Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi'nde bir apartmanın 10. katında oturan Okan Çakır (47) ile eşi Ülkü Çakır (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Okan Çakır, eşini bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ülkü Çakır'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada kendini eve kapatan Okan Çakır, polisin yaklaşık 30 dakikalık çabasının ardından çıkarılarak gözaltına alındı.

Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı

Kocasinan, Kayseri, Erkilet, Baykan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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