Son Dakika › Güncel › Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı - Son Dakika
Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı
6 saat önce
Kayseri'de eşini bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatan zanlı, polisin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:18 Kaynak: AA
Kayseri'de eşini bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatan zanlı, polisin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak gözaltına alındı.
Kocasinan İlçesi Erkilet Camii Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi'nde bir apartmanın 10. katında oturan Okan Çakır (47) ile eşi Ülkü Çakır (40) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Okan Çakır, eşini bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ülkü Çakır'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bu arada kendini eve kapatan Okan Çakır, polisin yaklaşık 30 dakikalık çabasının ardından çıkarılarak gözaltına alındı.
Muharrem İnce'den seçim zaferi: Yalova'dan yeniden delege seçildi Meksika'da bir çiftlikte 52 çantadan 25 ceset çıktı MHP'li Belediye Başkanı'ndan AK Partili vekil Canikli'ye "Hizmetlerimizi engelliyor" suçlaması Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı