Eşini bıçakla yaralayarak çocuklarını rehin alan anneyi polis ikna etti - Son Dakika

Eşini bıçakla yaralayarak çocuklarını rehin alan anneyi polis ikna etti

Küçükçekmece'de eşini bıçakla yaralayarak çocuklarını rehin alan anneyi polis ikna etti.

Küçükçekmece'de eşini bıçakla yaralayarak çocuklarını rehin alan anneyi polis ikna etti. Alınan bilgiye göre, Atakent 235 Sokak'ta bulunan bir sitede yaşayan Esra A, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Suat A.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kadına müdahale etmek istedi. Esra A. evin kapısını kapatarak, evde bulunan çocuklarını rehin aldı ve polis ekiplerine direndi. Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilen Esra A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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