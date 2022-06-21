Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı - Son Dakika
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Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı

21.06.2022 00:56

Eskişehir'de yaşayan İranlı adam, Bangladeş uyruklu eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe verdi. Vücudunda 3'üncü derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, bileklerini keserek intihar etmek isteyen şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Tepebaşı ilçesindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan İranlı Hamid S. ile eşi Bangladeş uyruklu Ferini R. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hamid S., bıçakla eşi Ferini R.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evi ateş verdi.

Eşini bıçaklayıp evi ateşe verdikten sonra bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı

BIÇAKLANDI, VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gelen polis ekipleri, içeriden sesler gelmesine rağmen kapı açılmayınca koçbaşı ile kırırak içeri girdi. Saldırgan Hamid S.'yi etkisiz hale getiren polis, yaralı kadını evin dışına çıkardı. Vücudunda 3'üncü derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşini bıçaklayıp evi ateşe verdikten sonra bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı

BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Olayın ardından bileklerini keserek intihar etmek isteyen Hamid S. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Bangladeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı - Son Dakika
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