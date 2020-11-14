Eşini bıçaklayan adamın annesinden şok iddia - Son Dakika

Eşini bıçaklayan adamın annesinden şok iddia

Adana'da eşine gelen mesajı görünce 5 yerinden bıçakladığı öne sürülen adamın annesi, gelininin oğlunu cezaevi arkadaşıyla aldattığı yönünde dedikodu çıktığını öne sürdü

Zanlı, ifadesinde eşini bıçaklamak istemediğini mesajı görünce aralarında boğuşma olduğunu istemeden bıçakladığını söylediği iddia edildi

ADANA - Adana'da eşine gelen mesajı görünce 5 yerinden bıçakladığı öne sürülen adamın annesi, gelininin oğlunu cezaevi arkadaşıyla aldattığı yönünde dedikodu çıktığını öne sürdü

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Kasım günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yerşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıktığı ileri sürülen Mahmut N. ile eşi Sevimgül N. (26), tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Mahmut N. eşini bıçakla göğüs bölgesinden 5 yerinden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Sevimgül N.'yi, eşi Mahmut N. taksiyle Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Hastane polisine zanlı koca eşinin kendi kedine zarar verdiğini söyledi. Hayati tehlikesi bulunduğu için kadın ameliyata alındı. Öte yandan genç kadının, hastanedeki hemşirelere kendisini eşinin yaraladığını söylediği öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut N.'yi, eşinin kendisini yaraladığını söylemesi ve çelişkili ifadelerini dikkate alarak gözaltına aldı. Mahmut N. ifadesinde ise "Cep telefonuna Instagram'dan mesaj geldi. Bakmak istedim, göstermedi. O sırada boğuşurken elimdeki bıçakla yanlışlıkla yaraladım" dediği öğrenildi.

Öte yandan Sevimgül N.'nın eşi cezaevindeyken başka erkeklerle görüştüğünü öne süren Mahmut N.'nin annesi Emine T. de (54), "Uzun süredir tartışıyorlardı. O gün de Mahmut, Sevim'e 'Telefonunu göster' dedi. Mahmut'un cezaevinden arkadaşı Adem B., 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde bir mesaj göndermiş. Mahmut bu mesajı görünce sinirlendi. Kendini yerden yere attı. Mutfaktan çıktığımda Sevim'in yerde kanlar içerisinde yattığını gördüm" dedi.

Basın mensubunun "Gelininiz oğlunuzu aldattı mı?" sorusuna Emine T. "Öyle bir hatası oldu. Oğlum cezaevindeyken öyle bir şey oldu. Bilmiyorum adı çıktı, biz görmedik" diye yanıt verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut N. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Sevimgül N.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.