Eşini bıçaklayan şüpheli, kendisine soru soran gazeteciyi 'Seni de bıçaklarım' diyerek tehdit etti - Son Dakika
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Eşini bıçaklayan şüpheli, kendisine soru soran gazeteciyi 'Seni de bıçaklarım' diyerek tehdit etti

18.10.2022 14:34
Eşini bıçaklayan şüpheli, kendisine soru soran gazeteciyi 'Seni de bıçaklarım' diyerek tehdit etti

KARAMAN'da boşanma aşamasındaki eşi Saadet Kaplanoğlu'nu (41) karnından bıçaklayan Harun Kaplanoğlu (43), adliyeye sevki sırasında kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti.

KARAMAN'da boşanma aşamasındaki eşi Saadet Kaplanoğlu'nu (41) karnından bıçaklayan Harun Kaplanoğlu (43), adliyeye sevki sırasında kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti. Kaplanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Saadet Kaplanoğlu, evinin karşısındaki parkta boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Kaplanoğlu ile karşılaştı. Çift belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Kaplanoğlu, eşi Saadet Kaplanoğlu'nu karnından bıçakladı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Kaplanoğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Kaplanoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.  Olayın ardından kaçan Harun Kaplanoğlu ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Harun Kaplanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Kaplanoğlu, kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Harun Kaplanoğlu, tutuklandı.


YORUMLAR
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EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, KENDİSİNE SORU SORAN GAZETECİYİ 'SENİ DE BIÇAKLARIM? DİYEREK TEHDİT ETTİ EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, KENDİSİNE SORU SORAN GAZETECİYİ 'SENİ DE BIÇAKLARIM? DİYEREK TEHDİT ETTİ KARAMAN'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLİ 'SON NOKTA' OPERASYONU 32 GÖZALTI KARAMAN'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLİ 'SON NOKTA' OPERASYONU 32 GÖZALTI
Kaynak: DHA

Karaman, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini bıçaklayan şüpheli, kendisine soru soran gazeteciyi 'Seni de bıçaklarım' diyerek tehdit etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini bıçaklayan şüpheli, kendisine soru soran gazeteciyi 'Seni de bıçaklarım' diyerek tehdit etti - Son Dakika
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