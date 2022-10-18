EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, KENDİSİNE SORU SORAN GAZETECİYİ 'SENİ DE BIÇAKLARIM? DİYEREK TEHDİT ETTİ - Son Dakika
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EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, KENDİSİNE SORU SORAN GAZETECİYİ 'SENİ DE BIÇAKLARIM? DİYEREK TEHDİT ETTİ

18.10.2022 15:03

KARAMAN'da boşanma aşamasındaki eşi Saadet Kaplanoğlu'nu (41) karnından bıçaklayan Harun Kaplanoğlu (43), adliyeye sevki sırasında kendisine Eşinizi neden bıçakladınız diye soru soran gazeteciyi, Seni de bıçaklarım yakında diyerek tehdit etti.

KARAMAN'da boşanma aşamasındaki eşi Saadet Kaplanoğlu'nu (41) karnından bıçaklayan Harun Kaplanoğlu (43), adliyeye sevki sırasında kendisine Eşinizi neden bıçakladınız diye soru soran gazeteciyi, Seni de bıçaklarım yakında diyerek tehdit etti. Kaplanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Saadet Kaplanoğlu, evinin karşısındaki parkta boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Kaplanoğlu ile karşılaştı. Çift belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Kaplanoğlu, eşi Saadet Kaplanoğlu'nu karnından bıçakladı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Kaplanoğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Kaplanoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından kaçan Harun Kaplanoğlu ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Harun Kaplanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Kaplanoğlu, kendisine Eşinizi neden bıçakladınız diye soru soran gazeteciyi, Seni de bıçaklarım yakında diyerek tehdit etti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Harun Kaplanoğlu, tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Karaman, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, KENDİSİNE SORU SORAN GAZETECİYİ 'SENİ DE BIÇAKLARIM? DİYEREK TEHDİT ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ, KENDİSİNE SORU SORAN GAZETECİYİ 'SENİ DE BIÇAKLARIM? DİYEREK TEHDİT ETTİ - Son Dakika
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