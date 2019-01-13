Son Dakika Haberleri: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

BARTIN'da, Şenol K. (46), tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Gül K.'yi (42) bıçaklayarak öldürdü.

Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
BARTIN'da, Şenol K. (46), tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Gül K.'yi (42) bıçaklayarak öldürdü.

Olay dün gece saatlerinde Aladağ Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre Şenol K., kıskandığı eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Şenol K. mutfaktan aldığı bıçakla Gül K.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Gül K., 112 Acil ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Gül K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Gül K.'nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:25 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Gündür Kendisinden Haber Alınamayan Tarım İşçisinin Yanmış Cesedine Ulaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anları Anlattı

Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel, FETÖ'cü Olmadığını Kanıtlamak İçin Eşi ile Diskoda Tanıştığını Söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi: Tam 10 Bin Kişi Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:17:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]