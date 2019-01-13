Son Dakika Haberleri: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü (2)

Eşini Bıçaklayarak Öldürdü (2)

3 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİBartın'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gül K.'nin cenazesi Aladağ Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Eşini Bıçaklayarak Öldürdü (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gül K.'nin cenazesi Aladağ Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şenol K. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gül K.'nin eşinden boşanmak için dava açtığı, mahallede bulunan bir arkadaşının evine misafirliğe gittiği, Şenol K.'nin eve gelerek, tartıştığı eşini mutfaktan aldığı bıçakla evdekilerin gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:00 Kaynak: DHA

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