Son Dakika › Güncel › Eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - BURSA - Son Dakika
Eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - BURSA
6 saat önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:11 Kaynak: AA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Son Dakika Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı Sınırı geçmeye çalışan mültecileri vuran Yunan askeri kameralara el salladı Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü