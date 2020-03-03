Eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - BURSA - Son Dakika

Eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - BURSA

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - BURSA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:11 Kaynak: AA
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