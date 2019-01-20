Son Dakika Haberleri: Eşini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası

Eşini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası

33 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü.

Eşini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası, System.String[]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Hasan ve Hürü A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinden tartışma sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, Hürü A'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hürü A'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Eşini bıçakladığı iddia edilen Hasan A, evde gözaltına alındı.

Hürü A'nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Osmaniye, Düziçi, Güncel
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