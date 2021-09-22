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Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı - Son Dakika

Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı

22.09.2021 13:09

Adana'da bir kişi eşini bıçaklayarak öldürüp evdeki 2 çocuğunu da alarak kaçtı. Katil zanlısı koca kısa sürede yakalanırken, misafirliğe geldiği evde kızının damadı tarafından bıçaklandığını öğrenen anne, yürek yaktı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053. Sokak'ta iddiaya göre Burhan D. sabah saatlerinde 3 çocuğunun annesi Tuğba Dursun ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı.

2 ÇOCUĞUNU DA ALIP KAÇTI

Burhan D. daha sonra evde bulunan 2 çocuğunu alarak kaçtı. Komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, kızına misafirliğe gelen anne Rukiye Çermikli kızının bıçaklandığını öğrendi. Ekiplerin müdahalelerine rağmen Tuğba Dursun olay yerinde hayatını kaybederken, ekipler bir süre kızının öldüğünü annesine söyleyemedi.

ANNESİNİN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Anne Çermikli, kızının arkasından feryat edip ağıtlar yaktı. Çermikli, damadının kızına 14 yıldır şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kediyi, köpeği öldüreni hapse atıyorlar, para cezası veriyorlar ama böyle kadınlara şiddet uygulayanlar dışarıda serbest. Eğer çocuğuma bir şey olmuş olsun böyle insanları dışarıda elini kolunu sallayarak gezdirenlere lanet edeceğim. Böyle erkekler olmaz olsun. Kadına şiddete karşı gelecek herkes" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Tuğba Dursun'un kardeşleri olay yerine gelince hayatını kaybettiğini aileye söyledi. Tuğba Dursun'un bazı yakınları fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti. Burhan D. ise 2 çocuğuyla birlikte merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki ablasının evinde gözaltına alındı. Tuğba Dursun'un öldüğü sokakta bazı çocukların da ağlaması dikkat çekti.

Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı

Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı - Son Dakika
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