Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı - Son Dakika

Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı

7 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren psikolojik rahatsızlığı olan koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren psikolojik rahatsızlığı olan koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.


Manyas'ın kırsal Kalebayır Mahallesinde dün 4 çocuk annesi eşi Gülistan Ö.'ı (47) bıçaklayarak öldüren ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ergün Ö. (45) Manyas Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade sonrası tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma Ceza evine konuldu. Katil zanlısı koca Ergün Ö.'ın ifadelerinde pişman olmadığını söylediği belirtildi. Diğer yandan eşinin bıçak darbeleriyle can veren Gülistan Ö. Kalebayır Mahallesinde gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildiği açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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