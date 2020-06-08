Eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, tartıştığı eşi Güler Anar'ı (54) bıçaklayarak öldüren İlhan Sezgin Anar tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi 6111/2 sokakta bulunan 4 katlı apartamının en üst kattaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin Anar, geçimsizlik nedeniyle Güler Anar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İlhan Sezgin Anar şiddete başvurdu. Cinnet getiren İlhan Sezgin Anar, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Güler Anar, yardım çığlıkları atarak sığındığı komşusunda hayatını kaybetti.Olay sonrası kaçan İlhan Sezgin Anar ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Anar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.