Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

25.05.2022 13:26
Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da, tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zeynel Abidin Korkmaz (38) hakkında savcı, mütalaasını açıklayıp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

ANKARA'da, tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zeynel Abidin Korkmaz (38) hakkında savcı, mütalaasını açıklayıp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İnşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, geçen yıl 6 Mart'ta, Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'ndeki evinde, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğu evde bulunduğu sırada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Korkmaz hakkında, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık Korkmaz'ın mahkemede yargılanmasına devam edildi. Korkmaz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.Müşteki olarak beyanı alınan çiftin çocukları H.N.K., babasıyla annesinin sürekli kavgasına şahit olduğunu, olay günü de babasının annesini zorla odaya götürdüğünü söyledi. H.N.K., odadan çıkarken elinden kan damladığını gördüğü babasından şikayetçi olduğunu söyledi.Çiftin diğer çocukları R.K. de babasının başka kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kişiden çocuğu olduğunu, bu nedenle evde sürekli tartışma yaşandığını anlattı.

Mütalaasını açıklayan savcı, Zeynel Abidin Korkmaz'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi
Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi
Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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