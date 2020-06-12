Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Fevzi Paşa Mahallesi Elif Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yıldır evli olduğu Nermin Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelen İbrahim Y. (41), 8 aydır eşi ile ayrı yaşıyordu. İbrahim Y. sabah konuşmak üzere Nermin Y.'nin yanına gitti. Burada ikili arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada İbrahim Y. eline aldığı bıçakla 2 çocuk annesi eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde yerde kalan Nermin Y. ağır yaralandı.



Polise teslim oldu



Olay sonrası İbrahim Y. polis ekiplerini arayarak kendini ihbar etti, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekini sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede genç kadının öldüğünü belirledi. İbrahim Y. ise gözaltına alınırken, genç kadının cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay zamanı çocukların evde olmadığı öğrenildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ