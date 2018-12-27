Son Dakika Haberleri: Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet

Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet

37 dakika önce

Eskişehir'de tartıştığı karısını 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet, System.String[]
Eskişehir'de tartıştığı karısını 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sedat Dedeler (36) ile tarafların avukatları hazır bulundu.


Son sözü sorulan sanık, "Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'taki evlerinde Sedat ve eşi Elvan D. (30) arasında 4 Ekim 2016'da tartışma çıkmış, sanık mutfaktan aldığı bıçağı eşine 49 kez saplayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:46 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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