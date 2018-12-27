Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet

Eskişehir'de tartıştığı karısını 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir'de tartıştığı karısını 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.



3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sedat Dedeler (36) ile tarafların avukatları hazır bulundu.





Son sözü sorulan sanık, "Çok pişmanım." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.



Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'taki evlerinde Sedat ve eşi Elvan D. (30) arasında 4 Ekim 2016'da tartışma çıkmış, sanık mutfaktan aldığı bıçağı eşine 49 kez saplayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis

Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

Eşini, Boşanmak İstediği İçin Öldürmüş

Ünlü Sanatçı Hakan Peker Vasiyetini Açıkladı: Ben Öldükten Sonra Tüm Şarkılarımı Silsinler