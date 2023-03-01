EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK: BİZE BÜYÜ YAPILDI - Son Dakika
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EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK: BİZE BÜYÜ YAPILDI

01.03.2023 11:50

İZMİT'te eşi Ayşe Perçem'i (41) sokak ortasında bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Hacı Perçem, kendilerine büyü yapıldığını iddia ederek idam edilmek istediğini söyledi.

İZMİT'te eşi Ayşe Perçem'i (41) sokak ortasında bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Hacı Perçem, kendilerine büyü yapıldığını iddia ederek idam edilmek istediğini söyledi.

Olay, 30 Mart 2022'de İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Hacı Perçem, tartışma sonrası mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Ayşe Perçem'i bıçakladı. Defalarca bıçaklanan kadın kaçmak için sokağa çıktı, ancak evin önünde kanlar içerisinde yere düştü. Hacı Perçem ise 5 yaşındaki çocuğunu da alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Ayşe Perçem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından Sakarya'da yakalanan Hacı Perçem, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili davanın görülmesine Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Hacı Perçem, eşi Ayşe Perçem'in ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada ifadesi alınan tanık K.İ., "Hacı aile dostumuzdur. Eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek benden yardım isterdi. Hacı eşini hastaneye götürmek istiyordu ancak Ayşe kabul etmiyordu. Bana, 'Ayşe'ye cinler musallat olmuş' derdi. Ayşe, Hacı'ya 'Neden aile sorunlarımızı başkalarına anlatıyorsun?' diyordu. Hacı ise 'Seni hastaneye götürmek istiyorum ancak sen kabul etmeyince eşimizden, dostumuzdan yardım istiyorum' diyordu. Ayşe'nin Hacı'ya karşı saldırgan davranışları oluyordu. Daha önce bana da üç harfliler musallat olduğunda Hacı yardımcı olmuştu. Ben Ayşe'ye, 'Benim başıma geldi, sana yardımcı olalım' dediğimde kızıyordu" dedi.

'BÜYÜ İŞLERİYLE UĞRAŞIYORDU, MUSKALARI VARDI'

Tanık olarak dinlenen sanığın ablası S.A. ise, "Ayşe büyü işleriyle uğraşıyordu. Muskaları vardı. Birden kendini kaybediyor, çıldırıyordu. Bir keresinde kaynar çaydanlığı Hacı'nın üzerine atacaktı, zor tuttum. Başka bir gün ise engelli oğlumu bıçakla tehdit ettiğini duydum. Bunun üzerine evimden gitmelerini istedim" diye konuştu.

'HOCA, İKİSİNE ÜÇ HARFLİLERİN MUSALLAT OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ'

Sanığın diğer ablası N.İ. ise tanık olarak verdiği ifadesinde, "Tüm mahalle kardeşimin çektiklerine şahittir. Ayşe bir keresinde mutfaktan bıçak alıp, 'Seni öldüreceğim' diyerek Hacı'nın üstüne saldırdı. Ayşe bana, 'Ben Hacı'yı eş olarak değil domuz olarak görüyorum' diyerek hocaya gitmek istediğini söyledi. Hacı ve Ayşe birlikte hocaya gittiler. Hoca, ikisine üç harflilerin musallat olduğunu söylemiş" dedi.

'ASILMAK İSTİYORUM'

Önceki celselerde eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyleyen, Adapazarı'nda eşinin mezarını görmek istediğini ifade eden Hacı Perçem, "Ben asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim. Bize büyü yapıldı" diye ifade verdi.Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

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Haber: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

Kaynak: DHA
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Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK: BİZE BÜYÜ YAPILDI - Son Dakika

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