Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu

21.07.2022 18:01
Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu (28) tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu (28) bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu (28) tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu (28) bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Göksu çifti, sabah saatlerinde 2 çocuğunu akrabalarına bırakıp temizlik yapmak için evlerine gitti. Evde Yakup ve Birgül Göksu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü. Yakup Göksu eline geçirdiği bıçakla eşini bıçaklayıp, polise merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu'nun ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Birgül Göksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birgül Göksu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- Kocaeli
YORUMLAR
500
Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
17:31 Şarkıcı Alişan ile boşanacakları iddia edilen Buse Varol'un, Selçuk Tektaş'ın anma törenine katılmaması dikkat çekti
17:22 Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 18:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement