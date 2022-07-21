Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2) - Son Dakika
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Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2)

21.07.2022 23:09
Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2)

KANLI ELİNDEKİ BIÇAKLA PAYLAŞIM YAPTI Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu boşanma aşamasındaki eşi Birgül Göksu'yu kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü ileri sürdü.

KANLI ELİNDEKİ BIÇAKLA PAYLAŞIM YAPTI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu boşanma aşamasındaki eşi Birgül Göksu'yu kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Yakup Göksu'nun cinayetin ardından kanlı elindeki bıçakla görüntü çekerek, cep telefonunun durum kısmında, "Yapılan her kahpeliği bir ziyaret borcum olsun demiştim. ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptığı görüldü. Birgül Göksu'nun boşanma sürecinde bir akrabasının yanında kaldığı, Yakup Göksu'nun ise eşinin kendini aldattığından şüphelendiği öğrenildi. Gözaltına alınan Yakup Göksu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.


YORUMLAR
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Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu
Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2) - Son Dakika
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